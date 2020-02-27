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İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

İzmit Belediyesi bir açıklama yayınlayarak, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yardımcıları ve adına para ve burs talep eden şahıslara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

27.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:32İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı
İzmit Belediyesi bir açıklama yayınlayarak, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yardımcıları ve adına para ve burs talep eden şahıslara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

İzmit Belediyesi, vatandaşları dolandırıcılar konusunda uyardı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Son günlerde İzmit Belediyesi, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin isimleri kullanılarak bazı iş yerlerinden bağış ve burs talep edildiğini, hatta haksız kazanç sağlamak amacıyla belediye içerisinde iş takibi yapılarak haksız kazanç sağlanmaya çalışıldığını öğrendik. Vatandaşlarımızı bu tür dolandırıcılara karşı uyanık ve duyarlı olmaya çağırıyor, bu tür olaylara maruz kalınması durumunda şikayetlerini mutlaka belediyeye ve adli mercilere bildirmelerini önemle rica ediyoruz" denildi. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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