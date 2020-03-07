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İzmit Belediyespor'u yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe, İzmit Belediyespor'u 77-61 mağlup ederek şampiyon oldu.

07.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:16İzmit Belediyespor'u yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nı, finalde Belediyespor'u 77-61 mağlup eden Öznur Kablo kazandı. Karşılaşmaya hızlı başlayan İzmit ekibi, maçın ilk 5 dakikasını 10-5 önde tamamladı. Etkili oyununu sürdüren İzmit Belediyespor, ilk çeyreği 17-13 üstün bitirdi.

FENERBAHÇE İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

İkinci periyotta dengeyi sağlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, pota altından bulduğu sayılarla farkı kapatıp öne geçti. Çeyrek boyunca dengeli oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 3 sayı farkla (33-30) önde gitti. Üçüncü çeyrekte özellikle Iagupova ve Zandalasini ile sayılar bulmaya devam eden sarı-lacivertli ekip, son periyoda 56-44 galip durumda girdi. Son çeyrekte de skor avantajını koruyan ve rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe, maçı 77-61 kazanarak Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.


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HABER YORUMLARI (2)
TARIK:fazlasın zaten bu lige . . elinize emeginize saglık fenerbahcem
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ABBAS YOLCU:Ali koç vaat ettiği o büyük başarı ve şampıyonlukları getiriyor ne söylesek az gelir gerçekden büyük başkan dersem inandınızmı........
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7.03.2020 17:49:44