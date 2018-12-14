Izmit Belediyesporlu Izciler Kış Kampında

14 Aralık 2018 Cuma 11:50



14 Aralık 2018 Cuma 11:50

İzmit Belediyesporlu izciler, kış kampı için hazırlık gerçekleştirdi.İzmit Belediyesporlu izciler, Kartepe ilçesine bağlı Pazarçayırı köyünde kış kampı gerçekleştirdi. Muzaffer Gündüz liderliğindeki kampa 38 izci katıldı. İzciler eksi 4 dereceyi bulan havada kış şartlarıyla mücadele edip karda kazazede arama tatbikatı gerçekleştirdiler. Mukavemet yürüyüşü ve çevrede yaşayan hayvanların iz takibini de yapan izciler akşamları ateş başında şarkılar söyleyip oyunlar oynadılar. İki gün boyunca hem eğitim hem de eğlence içinde güzle bir kamp geçiren izciler sömestr tatili için, Bolu Kartalkaya'daki milli kampa katılacaklarını söylediler.Kış kampının iyi verim aldıklarını belirten İzci lideri Muzaffer Gündüz, "Kartepe'deki kamp çok verimli geçti. Bu kamp bizim için Kartalkaya'daki kamp için iyi bir hazırlık oldu. Bizlere her türlü desteği sağlayan İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'a çok teşekkür ederiz" dedi. - KOCAELİ