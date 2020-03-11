İZMİT Bin 250 aile konut sahibi olma heyecanı yaşadı
Bin 250 aile konut sahibi olma heyecanı yaşadıKOCAELİ'de, TOKİ tarafından yapılacak 3 bin konutun bin 250'si için kura ile hak sahipleri belirlendi.
11.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:15
Bin 250 aile konut sahibi olma heyecanı yaşadı
KOCAELİ'de, TOKİ tarafından yapılacak 3 bin konutun bin 250'si için kura ile hak sahipleri belirlendi. Kurada adları okunanlar, konut sahibi olmanın sevincini yakınlarıyla paylaştı.
TOKİ tarafından yapılan 'Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut' projesi kapsamında Kocaeli 'de yapılacak toplam 3 bin konuttan, bin 250'si İzmit 'te inşa edilecek. Bin 250 konut için 17 bin 797 kişi başvuruda bulundu. İzmit Sekbanlı-Sepetçi köyü civarında yapılması planlanan bin 250 konutun 875 tanesi 2+1, 375 tanesi ise 3+1 olacak.
Bugün, İzmit Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda, Kocaeli 5. Noteri gözetiminde yapılan kura çekiminde büyük heyecan yaşandı. Vatandaşlar salon içerisinde kurulan sandalyeleri ve spor salonunun tribünlerini doldururken, kuradan isimleri çıkanlar sevinçlerini aileleriyle paylaştı.
KOCAELİ'de, TOKİ tarafından yapılacak 3 bin konutun bin 250'si için kura ile hak sahipleri belirlendi. Kurada adları okunanlar, konut sahibi olmanın sevincini yakınlarıyla paylaştı.
TOKİ tarafından yapılan 'Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut' projesi kapsamında Kocaeli 'de yapılacak toplam 3 bin konuttan, bin 250'si İzmit 'te inşa edilecek. Bin 250 konut için 17 bin 797 kişi başvuruda bulundu. İzmit Sekbanlı-Sepetçi köyü civarında yapılması planlanan bin 250 konutun 875 tanesi 2+1, 375 tanesi ise 3+1 olacak.
Bugün, İzmit Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda, Kocaeli 5. Noteri gözetiminde yapılan kura çekiminde büyük heyecan yaşandı. Vatandaşlar salon içerisinde kurulan sandalyeleri ve spor salonunun tribünlerini doldururken, kuradan isimleri çıkanlar sevinçlerini aileleriyle paylaştı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :İZMİT Bin 250 aile konut sahibi olma heyecanı yaşadı
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