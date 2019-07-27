İZMİT Cezaevi firarisi otoyolda ulaşım durdurularak yakalandı
Cezaevi firarisi otoyolda ulaşım durdurularak yakalandıKocaeli'nin Kandıra ilçesindeki açık cezaevinden geçen Ocak ayında firar eden V.Ç.(43) takibe alınırken, otoyolda ulaşım durdurularak yakalandı.27.07.2019 14:39
Cezaevi firarisi otoyolda ulaşım durdurularak yakalandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki açık cezaevinden geçen Ocak ayında firar eden V.Ç.(43) takibe alınırken, otoyolda ulaşım durdurularak yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Cinayet ve Gasp Büro Amirliği'nin ortak yürüttüğü çalışma kapsamında, geçen 25 Ocak tarihinde Kandıra Açık Cezaevi'nden firar ederek kayıplara karışan V.Ç. takibe alındı. Cezaevi firarisinin içerisinde bulunduğu aracı tespit eden ekipler, TEM Otoyolu Derince geçişinde trafiği durdurarak operasyon düzenledi. Gözaltına alınan V.Ç., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından kalan 10 yıllık cezasının tamamlamak üzere cezaevine gönderildi. V.Ç.'nin daha önce 'Kasten adam öldürme ve ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ötürü ceza aldığı ve cezasının bir kısmını çektikten sonra açık cezaevine aktarıldığı öğrenildi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki açık cezaevinden geçen Ocak ayında firar eden V.Ç.(43) takibe alınırken, otoyolda ulaşım durdurularak yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Cinayet ve Gasp Büro Amirliği'nin ortak yürüttüğü çalışma kapsamında, geçen 25 Ocak tarihinde Kandıra Açık Cezaevi'nden firar ederek kayıplara karışan V.Ç. takibe alındı. Cezaevi firarisinin içerisinde bulunduğu aracı tespit eden ekipler, TEM Otoyolu Derince geçişinde trafiği durdurarak operasyon düzenledi. Gözaltına alınan V.Ç., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından kalan 10 yıllık cezasının tamamlamak üzere cezaevine gönderildi. V.Ç.'nin daha önce 'Kasten adam öldürme ve ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ötürü ceza aldığı ve cezasının bir kısmını çektikten sonra açık cezaevine aktarıldığı öğrenildi.
TEM Otoyolu, Kandıra, Güncel
Kaynak: DHA