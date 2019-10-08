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İzmit Down Kafe'de yapılan örgü bebekler umut oldu

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Down Kafe'de yapılan örgü bebekler down sendromlu çocuklara hem eğlence hem de umut oldu.

08.10.2019 14:12İzmit Down Kafe'de yapılan örgü bebekler umut oldu
KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Down Kafe'de yapılan örgü bebekler down sendromlu çocuklara hem eğlence hem de umut oldu.

Down sendromlu çocuklara istihdam sağlayan ve onların sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlayan Down Kafe birbirinden farklı gruplara ev sahipliği yapıyor. Özellikle bayanların gün ve toplantıları içinde ilk sırada tercih ettikleri Down Kafe, son olarak örgü bebek yapmak için bir araya gelen bayan grubunu misafir etti. Örgü oyuncak tekniği Amigurumi ile bebek yapan bayanlar, hem öğrendi hem de yaptıklarıyla down sendromlu çocuklara destek oldu. Amigurumi eğitmeni Esra Şafak eşliğinde ortaya çıkan oyuncak bebekler down sendromlu çocuklara umut oldu. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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