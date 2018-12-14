İzmit'e Kazandırılan Tarihi Ahşap Yapılar Ziyaretçilerini Ağırlıyor

İzmit
'in tarihi değerlerini gün yüzüne çıkarmak amacıyla sürdürülen "Tarih Koridoru Projesi" kapsamında restore edilen tarihi Kapanca Sokak'taki Osmanlı dönemine ait ahşap yapılar ziyaretçilerini ağırlıyor.
İzmit Belediyesinden yapılan açıklamada, İzmit Körfezi'ne hakim bir noktadaki Akçakoca
Mahallesi'nde bulunan 19. yüzyıl mimarisinin özelliklerini taşıyan ahşap yapıların, bir süre öncesine kadar ilgisizlikten yok olmaya yüz tuttuğu hatırlatıldı.
Onlarca tarihi yapının kurtarılması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, yoğun uğraşlar sonucunda Osmanlı döneminin izlerini taşıyan tarihi Kapanca Sokak'ta, kamulaştırmalar yapılarak restorasyon çalışmaların yapıldığı kaydedildi.
Tarih Koridoru Projesi kapsamında, 151 metre uzunluğunda ve 3 bin 610 metrekare alandaki Kapanca Sokak'ta, milyonlar harcanarak 11 adet tescilli yapının restorasyonu gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, sokakta ayrıca tarihi bir su sarnıcının da aslına uygun olarak restore edildiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Nevzat Doğan
, her bir karışı tarih kokak sokaktaki çalışmalara değinerek, "Tarihini bilmeyenin geleceği de olmaz. Özellikle çocuklarımıza geçmişimizi çok iyi öğretmek zorundayız. Bunu da atalarımızdan kalma değerleri göstererek öğretmek daha kolaydır. Göreve geldikten sonra yok olmaya yüz tutan tarihi değerlerimize sahip çıkmayı kendimize görev kabul ederek hemen kolları sıvadık. Her türlü engellemeye rağmen pes etmeyerek birçok tarihi değerimizi restore etmeyi başardık. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzellikteki Kapanca Sokağı herkes mutlaka görmeli." ifadesini kullandı.
İzmit
14 Aralık 2018 Cuma 17:12