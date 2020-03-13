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İzmit'e kupayı U-18'li kızlar getirdi

Kırklareli'nde yapılan U-18 Kızlar 1. Bölge Şampiyonası'nda mücadele eden İzmit Belediyespor U-18 Basketbol Takımı, gurubunda şampiyonluğa ulaştı.

13.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:09
İzmit'e kupayı U-18'li kızlar getirdi
Kırklareli 'nde yapılan U-18 Kızlar 1. Bölge Şampiyonası'nda mücadele eden İzmit Belediyespor U-18 Basketbol Takımı, gurubunda şampiyonluğa ulaştı.

İzmit Belediyespor U-18 Basketbol Takımı, Kırklareli'nde yapılan U-18 Kızlar 1. Bölge Şampiyonası'nda grubunda tüm maçları kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Son maçını Yalova Zirve Gençlikspor ile oynayan İzmit Belediyespor, karşılaşmayı 102-57'lik skorla kazanarak 3'te 3 yaptı. Mücadele ettiği grupta şampiyonluğa ulaşan İzmit Belediyespor, 31 Mart 2020 tarihinde Uşak'ta yapılacak olan U-18 Kızlar Anadolu Bölge Finali'ne katılmaya hak kazandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kırklareli, basketbol, İzmit, Spor

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