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İzmit esnafı bayram alışverişini sokağa yayacak

İzmit Belediyesi tarafından esnafların bayram öncesinde ürünlerini dükkanlarının önüne çıkartabilecekleri duyuruldu.

05.08.2019 11:03 İzmit esnafı bayram alışverişini sokağa yayacak
İzmit Belediyesi tarafından esnafların bayram öncesinde ürünlerini dükkanlarının önüne çıkartabilecekleri duyuruldu.

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği ortaklığında alınan kararla bayram öncesinde İzmit esnafı dükkan önlerine ürünlerini çıkarabilecek. Böylelikle İzmit kent merkezi açık hava panayırına dönüşecek. Alınan ortak karar gereği İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit esnafının Kurban Bayramı öncesinde kendi dükkanlarının önüne ürünlerini çıkarabilmesine izin verdi. Böylelikle İzmit Fethiye Caddesi ve İstiklal Caddesi gibi büyük caddeler dahil İzmit'teki esnaflar bayrama kadar kendi dükkanlarının önüne ürünlerini çıkarabilecek.

Öte yandan, yapılan açıklamada kenti canlandıracak bu uygulamadan sadece kent esnafları faydalanabilecek. Seyyar satıcıların satış yapmalarına ise izin verilmeyeceği belirtildi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, İzmit, Ekonomi

Kaynak: İHA

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