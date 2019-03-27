İzmit'i Daha Canlı Bir Kent Haline Getireceğiz

Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül, Esnaf Buluşması isimli program kapsamında esnaf odası başkanları ve yöneticileri ile bir araya geldi. Antikkapı'da gerçekleşen programda başkan adaylarının yanı sıra AK Parti eski İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'da katıldı. Programda ilk olarak Sibel Gönül söz aldı. Gönül, "İzmit'i 7-24 canlı, yeni AVM'lere ihtiyaç olmadan, yerli esnafımızın kazanacağı, oyun alanlarıyla, otoparklarıyla, ışıl ışıl ve canlı caddeleriyle sürekli hareketli bir kent haline getireceğiz" dedi.

GÖNÜL, "HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

"Esnafımızın huzuru ve gönül rahatlığı şehre de yansır" diyen Mimar Sibel Gönül, "Her zaman esnafımız ile birlikte olacağız. Ticarete sağlayabileceğimiz katkıları esnafımız ile oturup beraber değerlendireceğiz. Ben kimseyi ayırmadan herkesin başkanı olacağım. Sizin derdiniz ile dertleneceğiz. Benim derdim var diyene kulak kesileceğiz, çözme gayreti içerisinde olacağız. Mühim olan bir derde derman olmak, gönül alabilmektir. Bunu başarabilmemiz için de bir ve beraber olmamız lazım" diye konuştu.

GÖNÜL, "DAHA CANLI TUTACAĞIZ"

Gönül, "İzmitli olmaktan gurur duyacağımız bir İzmit için hareket edeceğiz. İzmit Belediyesi'nin tek başına yapacakları bellidir. Ama biz Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ekip ruhuyla İzmit'e güzellikler kazandıracağız. Bu işler gerçekten bilgi, tecrübe ve sabır ister. İnanın ki bu ekipte saydıklarımın hepsi var. Sizlerle paylaşmadan, birlikte karar almadığımız hiçbir projeyi hayata geçirmeyeceğiz. Bizler birbirimize inanacağız, güveneceğiz. Her zaman İzmit'in esnafını koruyarak geliştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

BÜYÜKAKIN, "ŞİMDİ İNCE İŞÇİLİK ZAMANI"

Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da konuşmasında, "Bu şehre dair gerçekten çok güzel hayallerimiz var. Geçtiğimiz 15 yılda Kocaeli'de çok güzel hizmetler yapıldı. Binanın kaba inşaatı bitti sıra ince işçiliğe geldi. Bu kentin esnafının daha iyi koşullarda çalışıyor olması ve refahının artması belediye başkanının görevi değilse bile derdi olmalıdır. Yapmamız gereken işlerden birisi bu kentin trafik konusunda eksikliklerini gidermek ve ekonomik hayatı canlandırmak olacak" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKAKIN, "PRESTİJ CADDELER"

Büyükakın, "Önemli caddelerimizin her birini prestij caddeler haline getireceğiz ve doğru yerlerde otoparklar yaparak ulaşımı kolaylaştıracağız. Işıklandırması gayet güzel bir şehir hayal ettiğimizde esnafımızın güçlenmesi için temel koşulları bir araya getirmiş oluyoruz. Esnafımız ile kafa kafaya verdiğimiz zaman biz bu şehri bambaşka bir şehir haline getirebiliriz. Kadıköy Düğün Salonu'nun bulunduğu binanın birinci katına Esnaf Odaları için yer verebiliriz. Kullanmak isterseniz yeri düzenleriz ve sizler için tahsis ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler