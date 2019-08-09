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İzmit'in boğa timi hazır

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından oluşturulan boğa timi Kurban Bayramına hazır.Kesim alanlarından kaçan hayvanları ve oluşabilecek tehlikeleri dikkate alan İzmit Belediyesi 5 kişilik bir ekip oluşturdu.

09.08.2019 11:58 İzmit'in boğa timi hazır
KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından oluşturulan boğa timi Kurban Bayramına hazır.

Kesim alanlarından kaçan hayvanları ve oluşabilecek tehlikeleri dikkate alan İzmit Belediyesi 5 kişilik bir ekip oluşturdu. Kaçak kurbanları yakalama yöntemleriyle ilgili eğitim alan boğa timi bayram boyunca görevde olacak. Belediyenin veteriner hekimi gözetiminde bekleyecek ekip, kurbanlıkları kaçan vatandaşlara yardımcı olacak. Kurbanlığı kaçan vatandaşları belediyeyi arama konusunda uyaran yetkililer, "Kaçan boğaları sopayla veya kendi yöntemlerinizle yakalamaya çalışmayın. Bu mücadele sırasında hayvan ürküp insanlara ve çevreye zarar verebilir" şeklinde konuşarak vatandaşları uyardılar.

Öte yandan İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde pazar esnafı ile vatandaşın daha iyi şartlarda buluşturulması amacıyla kontrollerine ara vermeden devam ediyor. Kapalı ve semt pazarlarında hassas terazi bulunduğunu da hatırlatan zabıta yetkilileri, "Vatandaşlar aldıkları ürünü hassas terazide tartabilir. Alınan ürünün ağırlığında herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşan vatandaşlarımız pazarlarda görevli olan arkadaşlarımıza danışabilirler. Hassas teraziler sayesinde hem müşterinin hem de pazar esnafının içi rahat oluyor. Yaptığımız denetimlerde genellikle kurallara uyulduğunu gördük. Kurallara uyan esnafımıza teşekkür ederiz. Bir takım eksikliği bulunan esnafa da gerekli uyarılarımızı yaptık" dediler. - KOCAELİ

Zabıta Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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