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İzmit'in perileri' Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile mücadele edecek

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Liginde birinci devreyi 7'nci sırada tamamlayan İzmit Belediyespor, Kadınlar Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşti.

07.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:34 İzmit'in perileri' Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile mücadele edecek
Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Liginde birinci devreyi 7'nci sırada tamamlayan Belediyespor, Kadınlar Türkiye Kupası'nda ile eşleşti.

İzmit'in Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki temsilcisi İzmit Belediyespor, ilk yarıyı 6 galibiyet 6 mağlubiyet ile 7'nci sırada tamamlarken Kadınlar Türkiye Kupası'na katılmaya hak kazandı. Sezon boyunca mücadeleci ruhlarıyla ön plana çıkan İzmit Belediyespor'un perileri, çeyrek finalde ilk 8 takımın katıldığı Kadınlar Türkiye Kupası'nda, ligi 2'nci sırada tamamlayan Galatasaray ile eşleşti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde birinci devreyi ilk 8 sırada tamamlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray, OGM Ormanspor, Birevim Elazığ İl Özel İdare, Çankaya Üniversitesi, Beşiktaş TRC İnşaat, İzmit Belediyespor ve Bellona Kayseri Basketbol, 3-7 Mart tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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