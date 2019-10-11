İzmit'in son kalaycısı da mesleği bırakacak

İZMİT'in Bakırcılar Çarşısı'nda İlyas Baykal (62), yaklaşık 50 yıldır kalaycılık yapıyor. Kendisinden başka kalaycılık yapanın kalmadığını, yeni mutfak ürünlerinin mesleğini bitme noktasına getirdiğini belirten Baykal, birkaç yıl sonra mesleği bırakmayı düşündüğünü söyledi.

İzmit merkezde bulunan Bakırcılar Çarşısı'nda 50 senedir kalaycılık yapan İlyas Baykal, kendisinden başka bu mesleği yapan kimse kalmadığını ve yeni eleman da yetişmediğini söyledi. Yaşının ilerlemesi nedeniyle artık rahatsızlanmaya başladığını belirten Baykal, birkaç yıl içinde dükkanını kapatmayı düşündüğünü belirtti. Gençlerin kalaycılık yapmak istemediğini anlatan Baykal, devamlı iş gelmediği için mesleği kimsenin öğrenmek istemediğini söyledi.

İlyas Baykal, 50 yıldır aynı yerde kalaycılık yaptığını belirterek, "Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Gençlik yıllarım, çocukluk yıllarım burada geçti. Bu bize ağabeylerimizden kalan meslek olduğu için aynı şekilde devam ediyoruz. Ağabeylerimizin hepsi rahmetli oldu. Bir ben kaldım. Şu anda bu çarşının en eski esnafı da benim. Mesleğe yeni gelen, yetişen kimse yok şu anda. Artık el sanatları kalkacak. Bir zaman gelecek ve yok olacak" diye konuştu.

Eskisi gibi iş gelmediğini anlatan Baykal, "Yaşım 62 olmuş. Bundan sonra en fazla 1- 2 sene daha çalışabilirim. Ondan sonra buraya kilidi vurup, gideriz. Burada iş yok. Devamlı iş olmadığı için belki de gençler bu mesleğe gelmiyor. Bakır kalktığı için iş azalmaya başladı. Bakırın yerini farklı ürünler alınca bakır ürünler artık unutulmaya yüz tuttu. Devamlı iş olsa belki gençler mesleği devam ettirecek. Şu anda buraya gelen birisi sigortasını ödeyemez. Biz kaybolan mesleklere girdiğimiz için vergi pek yok. Ancak burada kendilerini idare edemezler. Ben emekli olduğum için ve geçmişe dayalı bilgilerim olduğu için bu işi götürebiliyorum" dedi.

- Kocaeli