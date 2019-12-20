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İzmit Kadın Kooperatifi, 23 bin lavantayı toprakla buluşturdu

İZMİT Belediyesi tarafından, kadınlara işgücü ortamı oluşturmak, kadınların kültürel ve ekonomik yönden faydalanmaları sağlamak amacıyla kurulan İzmit Kadın Kooperatifi, 23 bin lavanta fidesini toprakla buluşturdu.

20.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:04 İzmit Kadın Kooperatifi, 23 bin lavantayı toprakla buluşturdu

İZMİT Belediyesi tarafından, kadınlara işgücü ortamı oluşturmak, kadınların kültürel ve ekonomik yönden faydalanmaları sağlamak amacıyla kurulan Kadın Kooperatifi, 23 bin lavanta fidesini toprakla buluşturdu.

İzmit Belediyesi iş sahibi olamayan kadınlara işgücü ortamı sağlamak, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yönden faydalarını gözetmek, mesleki veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan İzmit Kadın Kooperatifi, İzmit'e bağlı ve Karaabdülbaki mahallelerinde 23 bin lavanta fidesini toprakla buluşturdu.

Her iki mahallede toplamda yaklaşık 14 dönüm alan üzerine kurulu olan bahçelere dikilen 23 bin lavanta fidesinden elde edilen mahsulün, kozmetik sektöründen, sanayi sektörüne kadar birçok alanda kullanılarak gelir elde edilmesi hedefleniyor. Amaçlarının kadınların işgücüne katkı sağlaması ve ekonomik anlamda gelir elde edebilmeleri olduğunu ifade eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Çocuklar gülerse, dünya güler. Kadınlar gülerse aile güler dedik ve o yüzden çalışmalarımızı hep kadınlar ve çocuklar üzerine yoğunlaştırarak devam ettik" dedi.

'HEM İSTİHDAM YARATTIK HEM DE KADININ GÜCÜNÜ KULLANDIK'

Yaptıkları bu projeyle kadınların ekonomik hayata katılımlarını hedeflediklerini ifade eden Fatma Kaplan Hürriyet şunları söyledi:

"Kalkınma hamlelerimizden bir tanesinin kadın kooperatifleri olacağına dair söz vermiştik. Kadınlar buralarda gerektiğinde toprakla, gerektiğinde el sanatlarıyla, gerektiğinde üretim mekanizmalarıyla buluşacak. Bu sayede hem istihdam yaratmış olacak hem de kadınların üreten gücünü Türkiye'ye bir katkı olarak kazanmak istedik. Kadınlar üretsin, kente değer katsın istedik bu yüzde kooperatifleri hayata geçirdik. Hepimize hayırlı olsun."



İzmit Belediyesi, Durhasan, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA

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