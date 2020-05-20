İzmit kent merkezinde yoğunluk oluştu

İzmit kent merkezinde yoğunluk oluştuİZMİT'te, Ramazan Bayramı için alışveriş yapmak isteyenler ve izinli bir şekilde dışarıya çıkan 14 yaş ve altındaki kişiler, yoğunluk oluşmasına neden oldu.

20.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:15

İzmit kent merkezinde yoğunluk oluştu

İZMİT'te, Ramazan Bayramı için alışveriş yapmak isteyenler ve izinli bir şekilde dışarıya çıkan 14 yaş ve altındaki kişiler, yoğunluk oluşmasına neden oldu. Kent merkezinde birçok iş yerinin yoğun olduğu görülürken, zaman zaman sosyal mesafe kuralının da ihlal edildiği görüldü.

Ramazan Bayramı öncesi alışverişlerini yapmak ve kişisel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler ile koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki kişilerin izinli bir şekilde dışarıya çıkmaları, İzmit kent merkezinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Çarşı merkezinde bulunan mağaza ve dükkanlarda yoğunluk oluştuğu görülürken, bazı ailelerin çocuklarını parklara götürerek vakit geçirdiği görüldü. Sokaklarda yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman sosyal mesafe kuralı ihlal edildi. Polis ekipleri kentin en işlek cadde, sokak ve meydanlarında kontrollerini devam ettirirken, sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
İzmit kent merkezinde yoğunluk oluştu

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, İzmit, Güncel, Haber

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