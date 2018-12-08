İzmit Körfezi'nde Atıklara "Geçit" Yok

08 Aralık 2018 Cumartesi 13:18



08 Aralık 2018 Cumartesi 13:18

ŞENGÜL OYMAK - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce İzmit Körfezi'nde kirliliğin önlenmesi amacıyla derelere yerleştirilen sabit bariyer sistemi sayesinde şu ana kadar 2 bin metreküp atık toplandı.Belediye tarafından, İzmit Körfezi'nde sabit bariyer sisteminin yanı sıra 4 deniz süpürgesi ve 2 amfibik sulak alan taşıtıyla da temizlik çalışması yapılıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmit Körfezi'ne bağlı irili ufaklı derelerin olduğunu söyledi.Sarı Dere, Kiraz Dere gibi büyük derelerden yağış anında veya normal zamanlarda, yüzen cisimler geldiğine değinen Bayram, "Bu derelerden gelen cisimler, kirlilik oluşturmaması için derelerin denize bağlandığı noktalarda konulan bariyerlerde toplanıyor. Belirli zamanda da bunların periyodik temizliği yapılır. Yüzen cisimlerin Körfez'e girmesinin, Körfez'de kirlilik oluşturmasının bu şekilde önüne geçiyoruz." ifadelerini kullandı.Bariyer sistemi sayesinde yılda yaklaşık 250 metreküp yüzen atık toplandığını anlatan Bayram, uygun görülen tehlikeli atıkların İZAYDAŞ'ta bertaraf edildiğini bildirdi.Bayram, sabit bariyer sisteminin yanı sıra deniz süpürgeleri ve amfibik sulak alan taşıtlarıyla da temizlik çalışması gerçekleştirildiğini kaydetti."İzmit Körfezi'nin temizliği bizim için çok önemli"Yılda yaklaşık 450 bin metreküp yüzer atığın, deniz süpürgeleri vasıtasıyla toplandığını aktaran Bayram, şöyle devam etti:"Özellikle makinelerin suyun içine giremediği yerlerde, kıyılarda taban temizliğini yapabilecek araçlarımız var. 2007 yılından günümüze kadar toplamda 5 bin metreküp atık, deniz süpürgeleri vasıtasıyla toplandı. Denizlerde, göllerde, derelerde, kanallarda ve deniz süpürgelerinin ulaşamadığı sığ sularda bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirmek üzere çok işlevli, karada ve suda hareket kabiliyetine sahip 2 amfibik temizleme aracı 2015 yılından bu yana hizmet veriyor. Tabii sadece atık su bırakmamak yetmiyor. İlave başka türlü deniz süpürgemiz var. Yüzeyde olabilecek başka kirlilikleri toplayan, amfibik sulak alan aracımız var." şeklinde konuştu."Çok fazla atık toplanması iyi bir şey anlamına gelmez"Bayram, İzmit Körfezi'nin temizliğinin çok önemli olduğunu, bu kapsamda buraya atık su kolektörleri ve arıtma tesisleri yapıldığını belirtti.Bütün çalışmaların İzmit Körfezi'nin daha temiz olması ve kendini yenileyebilmesi için gerçekleştirildiğini aktaran Bayram, şunları kaydetti:"Önemli olan Körfez temiz olsun, Körfez'in kenarı çekim gücü oluştursun, İnsanlar gelsinler Körfez'in kenarından da havasından da faydalansınlar. 15-20 yıl öncesinde neredeyse Körfez'de canlı hayat bitmişti, zaten koku alabildiğine fazlaydı. Yaptığımız çalışmalar sayesinde hem balık popülasyonu hem de cinsinde çok büyük artışlar var. Özellikle bizim de bunu teşvik edebilmek, artırabilmek anlamında çalışmalarımız var. Balık çeşitliliğini ve popülasyonunu artırmaya çalışıyoruz. Çok fazla atık toplanması iyi bir şey anlamına gelmez. Gün geçtikçe azalması lazım. Niye? Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir sözü var. 'İzmit Körfezi, deniz bizim soframızdır.' Sofranızı temiz tutarsınız."Bayram, özellikle İzmit Körfezi çevresinde yeşil alanlar, kıyı bantları oluşturduklarını, güzel havalarda insanların bu alanlara yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Artık İzmit Körfezi ve çevresi yeşil ve mavinin buluştuğu noktalar. Ne kadar çevreyi korursak, deniz de o kadar temiz olur." dedi.