İzmit Körfezi'ndeki Balıkçılık Masaya Yatırılıyor

Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği KAMADER tarafından yürütülen proje, Kocaeli Valiliği (Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü – Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği ile beraber gerçekleştiriliyor. Fuar içi Sivil Toplum Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, ilgili kurumlar ve STK'lar arasında fikir alışverişi yapıldı.

İZMİT KÖRFEZİ'NDEKİ BALIKÇILIK

Proje ile İzmit Körfezinde faaliyet gösteren ticari, amatör ve sportif balıkçılığın mevcut durumunu (kullanılan ekip, ekipman, avlanma yöntemleri, sosyo-ekonomik durumları v.b.) ortaya koyarak bundan sonraki süreçte gerçekleştirilecek balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilir yönetiminin sağlanması hedefleniyor. Bu amaçla söz konusu çalışmaları yürütmesi amacıyla İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ile sözleşme imzalandı.

PROJE 12 AY SÜRECEK

KAMADER Başkanı Engin Uztürk yaptığı konuşmada şunları söyledi" Türkiye'de örnek olacak bir proje. Deniz canlıları bakımından zengin olan Körfezimiz, hem Marmara'yı hem de Karadeniz'i besliyor. Buranın mutlaka bir envanter çalışmasının yapılması gerekliydi. 12 ay sürecek olan proje kapsamında gerçekleştirilecek olan çalıştayların ilkini gerçekleştiriyoruz. 12 aylık sürede İzmit Körfezi kıyılarında 360 saat dalış yapılacak" dedi.

KAYIT ALTINA ALINMAMIŞ TÜRLER

Çalışma kapsamında, İzmit Körfez'inde yaşamış ama daha sonraları görülmemiş veya hiç kayıt altına alınmamış türlerin keşfi sağlanacak. Proje ile İzmit Körfezi'nin balıkçılığının mevcut durumu ortaya konulacak. Sürdürülebilir balıkçılık için öneri ve çözümler geliştirilebilecek. Ayrıca su altı yaşamı hakkında güncel veriler elde edilecek ve geçmişte yapılan benzer çalışmalar ile karşılaştırılacak.

KÖRFEZ SU ALTI YAŞAMININ FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMLERİ

Proje kapsamında Körfez'deki canlı popülasyonun araştırılması için Karamürsel, Darıca, Körfez, Değirmendere, Başiskele, İzmit Merkez, Gebze, Eskihisar, Hereke, Ulaşlı ve Seymen açıklarında fotoğraf ve video görüntüleri alabilmek amacıyla dalışlar yapılacak. Dalışlar esnasında İzmit Körfezi'nin sualtı yaşamını ve canlı türlerini özetleyen kamera görüntülerinden, bir dakikalık ve iki dakikalık olmak üzere 2 ayrı film hazırlanacak. Ayrıca dalışlarda çekilen fotoğraflar içerisinden su altındaki yaşamı anlatan 52 fotoğraf, kapanış sempozyumundaki fotoğraf sergisinde sergilenecek.