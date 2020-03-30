Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İzmit Körfezi'ne çamurlu su aktı

İZMİT Körfezi'ne yağmur ardından derelerden çamurlu su aktı.

30.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:15
İzmit Körfezi'ne çamurlu su aktı
İZMİT Körfezi'ne yağmur ardından derelerden çamurlu su aktı. İzmit Körfezi'nin rengi akan çamurlu su nedeniyle değişti.

İzmit'te dünkü yoğun yağmurün ardından derelerden İzmit Körfezi'ne çamurlu su aktı. Çamurun etkisi ile İzmit Körfezi'nin rengi değişti. Çamurlu su, Başiskele sahilinden başlayarak körfezin karşı kıyısındaki Derince sahiline kadar etkili oldu. İzmit Körfezi'nde derelerin taşıdığı çamurun yarattığı kirlilik drone ile havadan görüntülendi.


- İzmitkocaeli

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmit, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İzmit Körfezi'ne çamurlu su aktı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı
Türkiye’de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti
Yargıya korona engeli! 30 Nisan’a kadar tüm duruşmalar ertelendi Haberler
Yargıya korona engeli! 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Görüntü Rize’deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar Haberler
Görüntü Rize'deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Haberler
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
ABD’yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı Haberler
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu Haberler
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu

Son Dakika Güncel Haberleri

13:50: Şehirlerarası otobüs yolculuğu yasağını ihlal eden 49 kişi Sakarya gişelerinde yakalandı - Haber 13:50: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Bakanlığımız dinamizmini asla kaybetmeden hizmet... - Haber 13:50: Pazar ve marketlere çocukların girişi yasak - Haber 13:50: Yasağı ihlal eden 49 kişi Sakarya gişelerinde yakalandı - Haber 13:50: Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılık zanlısı yakalandı - Haber 13:14: Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı - Haberler 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:38: Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! - Haber 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber