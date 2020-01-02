Haberler » Güncel » İzmit Körfezi'ni kirleten 13 gemiye 13 milyon lira ceza - Haber

İzmit Körfezi'ni kirleten 13 gemiye 13 milyon lira ceza

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında İzmit Körfezi'ni kirleten 13 gemiye toplam 13 milyon 3 bin 566 TL ceza kesti.

02.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:21 İzmit Körfezi'ni kirleten 13 gemiye 13 milyon lira ceza

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında Körfezi'ni kirleten 13 gemiye toplam 13 milyon 3 bin 566 TL ceza kesti.

İzmit Körfezi'nde gemilerden ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe yönelik tespit ve idari yaptırım kararı 2006 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak için gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimlerini denizden ve deniz kontrol uçağı ile havadan yapıyor.

2019 yılı içerisinde 351 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen 13 gemiye 13 milyon 3 bin 566 TL para cezası kesildi. Denizi kirleten gemilerden 4'ü, deniz uçağının denetimleri sırasında tespit edildi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:08   Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın ilk kez hakim karşısına çıktı - Haber
13:08   Sezen aksu sahiplendiği sıpayla evinden fotoğraf paylaştı - Haber
13:08   Sinop'ta camilerde kurulan sabitlenmiş sıralar kaldırıldı - Haber
13:08   Terörist Durmaz'dan "kemik testi" talebi - Haber
13:07   MEB'e 'ISO 9001' ve 'ISO 27001' kalite belgesi - Haber
12:12   Katibin çektiği müstehcen fotoğrafa erişim engeli getirildi - Haber
11:53   Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda, jandarma ekipleri polis drone'unu düşürdü - Haber
11:49   Eski Nissan CEO'sunun, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına ilişkin soruşturma başlatıldı - Haber
11:00   Cani koca 'misafirin yanında oturmadı' diye eşini kaynar su ile haşlandı - Haber
10:36   Kanal İstanbul projesine itiraz süresi bugün sona eriyor - Haber
2.01.2020 13:12:07