İzmit Körfezi'ni Kirleten Gemi Tespit Edildi

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:23



28 Kasım 2018 Çarşamba 10:23

Kocaeli Valiliği Darıca ilçesindeki deniz kirliliğine ilişkin, Yalova'nın Altınova ilçesinde bakım onarımda bulunan gemiden alınan yakıt ve slaç numunelerinin denizden alınanlarla uyumlu olduğunu bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, Darıca Vapur İskelesi civarında 5 Kasım'da deniz kirliliği gözlendiği belirtilerek, yaşanan kirlilikle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması başlatıldığı kaydedildi.Kayalık alanda gözlenen kirliliğin temizlenmesi amacıyla yetkili temizlik firmasının görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, temizlik çalışmalarının titizlikle gerçekleştirildiği aktarıldı.Açıklamada, kirlilik mahallinden ve kirlenmeden sorumlu olduğu düşünülen Yalova'nın Altınova ilçesinde tersaneler bölgesinde bakım onarımda olan geminin yakıt ve slaç tanklarından numuneler alındığı belirterek, şu ifadelere yer verildi:"Alınan numunelerin TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Laboratuvarı'nda yapılan parmak izi analiz sonuçlarında, kirliliğin gözlendiği bölgeden alınan atık numunesiyle gemiden alınan numunelerin birbiriyle uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen titiz incelemeler sonucu, Darıca Vapur İskelesi civarında gözlenen deniz kirliliğine sebep olan gemi tespit edilmiştir.""Tüm masraflar, geminin yetkililerinden tazmin edilecektir"Denizi kirleten gemiye idari yaptırım uygulanması için yetkililerce gerekli işlemlerin başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Temizlik çalışmaları sonucu oluşan tüm masraflar kirleten gemi yetkililerinden tazmin edilecektir. Bununla beraber Türk Ceza Kanunu (TCK) uyarınca gerekli takibatın yapılması hususunda Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.