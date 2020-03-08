İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 772 bin TL'lik ceza
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi'ni kirleten Cook Islands bandıralı gemiye 1 milyon 772 bin TL para cezası kesildiğini açıkladı.
08.03.2020 12:20
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi'ni kirleten Cook Islands bandıralı gemiye 1 milyon 772 bin TL para cezası kesildiğini açıkladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kartepe İlçe Kongresi için Kocaeli'ye gelen AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile birlikte SEKA Park'ta vatandaşlarla bir araya geldi. İzmit Körfezi'nde görev yapan deniz denetim ve kontrol uçağı hakkında Yazıcı'ya bilgi veren Başkan Büyükakın, "Deniz uçağımız ile Marmara Denizi'nin tamamını kapsayacak şekilde gerek karadaki, gerekse denizdeki oluşabilecek kirlilikleri tespit edebileceğiz" dedi.
Büyükakın, çalışmalar kapsamında İzmit Körfezi'ni kirleten Cook Islands bandıralı kuru yük gemisine 1 milyon 772 bin TL para cezası kesildiğini açıklayarak, "İzmit Körfezi'nin korunmasına yönelik çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Bu kapsamda gelen ihbarları hızlı bir şekilde değerlendiriyoruz. Çevre denetim ekiplerimiz ile İzmit Körfezi'ni kirletenlere fırsat vermiyoruz. Birlik başkanı olarak görev yaptığım Marmara Belediyeler Birliği şemsiyesi altında Marmara Denizi'ne kıyısı olan belediyelerimizle birlikte tüm Marmara Denizi'ni, deniz uçağımız ile kontrol altında tutmaya çalışacağız" diye konuştu. - KOCAELİ
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kartepe İlçe Kongresi için Kocaeli'ye gelen AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile birlikte SEKA Park'ta vatandaşlarla bir araya geldi. İzmit Körfezi'nde görev yapan deniz denetim ve kontrol uçağı hakkında Yazıcı'ya bilgi veren Başkan Büyükakın, "Deniz uçağımız ile Marmara Denizi'nin tamamını kapsayacak şekilde gerek karadaki, gerekse denizdeki oluşabilecek kirlilikleri tespit edebileceğiz" dedi.
Büyükakın, çalışmalar kapsamında İzmit Körfezi'ni kirleten Cook Islands bandıralı kuru yük gemisine 1 milyon 772 bin TL para cezası kesildiğini açıklayarak, "İzmit Körfezi'nin korunmasına yönelik çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Bu kapsamda gelen ihbarları hızlı bir şekilde değerlendiriyoruz. Çevre denetim ekiplerimiz ile İzmit Körfezi'ni kirletenlere fırsat vermiyoruz. Birlik başkanı olarak görev yaptığım Marmara Belediyeler Birliği şemsiyesi altında Marmara Denizi'ne kıyısı olan belediyelerimizle birlikte tüm Marmara Denizi'ni, deniz uçağımız ile kontrol altında tutmaya çalışacağız" diye konuştu. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 772 bin TL'lik ceza
Etiketler : Tahir Büyükakın, Kocaeli, İzmit, Güncel
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