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İzmit Körfezi'nin "sevimli yunusları" renkli görüntüler oluşturdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince başlatılan çevre projeleriyle temizlenen İzmit Körfezi'nde yunuslar, kendilerini izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

24.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:24
Büyükşehir Belediyesince başlatılan çevre projeleriyle temizlenen Körfezi'nde yunuslar, kendilerini izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
İzmit Körfezi açıklarında görülen yunuslar, kıvrak hareketleriyle vatandaşları kendilerine hayran bıraktı.
Martıların da eşlik ettiği yunusların sudaki dansları, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Büyükşehir Belediyesinin deniz suyunun kalitesini yükseltmek ve deniz canlıları popülasyonunu artırmak amacıyla hayata geçirdiği projeler sayesinde, İzmit Körfezi büyük oranda temizlendi.
Geçmişte binlerce canlıyı barındıran İzmit Körfezi, çevre yatırımlarıyla yeni bir görünüm kazandı.
İzmit Körfezi'nin

Karamürsel, Kocaeli, İzmit, Güncel

Kaynak: AA


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