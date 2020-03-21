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İZMİT Park ve meydanlardaki banklar şeritlerle kapatıldı

Park ve meydanlardaki banklar şeritlerle kapatıldıİZMİT'te koronavirüs salgınının yayılmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında dışarıya çıkan kişilerin beraber oturmasını engellemek için meydanlarda ve parklarda bulunan banklar şeritlerle kapatıldı.

21.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:58
Park ve meydanlardaki banklar şeritlerle kapatıldı
İZMİT'te koronavirüs salgınının yayılmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında dışarıya çıkan kişilerin beraber oturmasını engellemek için meydanlarda ve parklarda bulunan banklar şeritlerle kapatıldı.
İzmit Belediyesi, koronavirüs salgınının yayılmasına yönelik aldığı tedbirler kapsamında kent merkezindeki meydanlar ve parklarda, dışarıya çıkan kişilerin toplu bir şekilde vakit geçirmesini engellemek için bankları şeritlerle kapattı. Zabıta ekipleri, belediye binası önündeki meydanda ve Sabri Yalım Parkı'nda bulunan banklardaki kişileri uyararak kalmalarını istedi. Vatandaşların banklardan ayrılmasının hemen ardından, bankların çevresi şeritlerle kapatıldı. Bazı kişilerin ise tüm uyarılara rağmen şeritlerle kapalı banklarda oturduğu görüldü.
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İZMİT Park ve meydanlardaki banklar şeritlerle kapatıldı

Kaynak: DHA

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İZMİT Park ve meydanlardaki banklar şeritlerle kapatıldı
Etiketler : İzmit Belediyesi, Zabıta, Yalım, Güncel

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