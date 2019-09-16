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İzmit pazarları sabunlu suyla yıkanarak temizleniyor

İzmit Belediyesi ekipleri ilçede bulunan pazar alanlarını ilaçlı ve sabunlu suyla özel olarak yıkayarak tertemiz bir görüntüye kavuşturuyor.

16.09.2019 15:35İzmit pazarları sabunlu suyla yıkanarak temizleniyor
İzmit Belediyesi ekipleri ilçede bulunan pazar alanlarını ilaçlı ve sabunlu suyla özel olarak yıkayarak tertemiz bir görüntüye kavuşturuyor.

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri İzmit'te bulunan pazar alanlarının temizliği ile özel olarak ilgileniyor. İzmit'te bulunan tüm pazar alanları detaylı bir temizlikten geçirilirken son olarak İzmit'in en aktif ve en kalabalık pazarının olduğu Doğu Kışla Kapalı Pazar alanı ekipler tarafından ilaçlı ve sabunlu suyla özel olarak yıkanarak temiz bir görüntüye kavuşturuldu.

Pazarcı dostu Başkan Hürriyet

Temizlik çalışmalarıyla ilgili konuşan belediye yetkilileri, "Pazarcı dostu olan başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet daha önce pazarcı esnafının temizlik konusundaki sorunlarını dinlemişti. Bu doğrultuda başkanımızın verdiği talimatlar sonrasında pazar yerlerimizle özel olarak ilgilenerek ilaçlı ve sabunlu suyla detaylı bir temizlik gösteriyoruz. Bu temizlik çalışmalarımız pazarcı esnafını da oldukça memnun ediyor" diye konuştular. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

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