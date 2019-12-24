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İzmit pişmaniyesi kilometrelerce uzaklıktaki öğrencilere ulaştı

İzmit Belediyesi'nin destekleri ile hayata geçirilen "Kardeşim de Tatsın, Geleceğe Umutla Baksın" projesi kapsamında İstanbul, Mardin, Aydın, Balıkesir ve Ardahan'da yaşayan öğrencilere pişmaniye gönderildi.

24.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:32 İzmit pişmaniyesi kilometrelerce uzaklıktaki öğrencilere ulaştı
Belediyesi'nin destekleri ile hayata geçirilen "Kardeşim de Tatsın, Geleceğe Umutla Baksın" projesi kapsamında , , Aydın, Balıkesir ve Ardahan'da yaşayan öğrencilere pişmaniye gönderildi.

İzmit Belediyesi Kültür - Sosyal İşler Müdürlüğü ile İzmit 7. Boru İlkokulu öğrencileri anlamlı bir projeye imza atarak, daha önce pişmaniye yemeyen çocukların yüzlerini güldürdü. Yurt çapında pek çok bölgede de devam eden "Kardeşimde Tatsın Geleceğe Umutla Baksın" projesi kapsamında İstanbul, Mardin, Aydın, Ardahan ve Balıkesir'deki ilkokul öğrencileri pişmaniyeyle tanıştı. Proje kapsamında İstanbul Esenler Atatürk İlkokulu, Mardin Artuklu Gökçe İlkokulu, Aydın Sultanhisar Kabaca İlkokulu, Ardahan Hanak Atatürk İlkokulu ve Balıkesir Sındırgı Büyükdağdere İlkokulu öğrencileri "Kardeşim de Tatsın Geleceğe Umutla Baksın" adlı proje kapsamında hayatlarında ilk defa pişmaniyenin tadına vardı.

Pişmaniyeyi tadan öğrenciler bu çalışma için İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri pişmaniyenin tanınırlığını artırmak adına çalışmalara devam edeceklerini belirtti. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, İstanbul, Mardin, İzmit, Yaşam

Kaynak: İHA

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