İzmit Seka Hastane Camii için temel atma töreni düzenlendi

İzmit Seka Devlet Hastanesi yanında inşa edilecek olan Seka Hastane Camii için temel atma töreni düzenlendi.

İzmit Seka Devlet Hastanesi'nin yanında 1400 metrekarelik alana inşa edilecek cami için temel atma töreni düzenlendi. Arsası Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve Hastane personeli, hasta yakınları ve bölgedeki vatandaşlara hizmet verecek olan Seka Hastane Camisi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesindeki bin 400 metrekarelik arsayı cami yapımı için tahsis etti. İzmit müftülüğüne devredilen arsanın 500 metrekaresine cami inşaatı yapılacak. Büyükşehir Belediyesi ayrıca camii inşaatı için beton ve demir malzeme yardımında bulunacak. Temel atma törenine Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit İlçe Müftüsü Süleyman Küçük, Seka Hastane Cami Yaptırma ve Hizmet Derneği Başkanı Mehmet Selim Budak, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Caminin temel atma töreninde,İzmit İlçe Müftüsü Süleyman Küçük tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Törende konuşan Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, "Cami inşası için gayret gösteren başta dernek başkanımızı ve yönetimini tebrik ediyorum. Cami derneğimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve müftülüğümüzün öncülüğünde inşallah bu camimiz en kısa sürede inşa olacak. Ülkemizin ve milletimizin tapusu olan, toplumumuzun Allah ile irtibatının sembolü olan bu camimizin temeli için bismillah diyoruz" dedi.

Konuşmalarını gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Sadaka-yı Cariyenin önemine değinerek, "Sadaka-yı Cariye, bir kişi öldükten sonra kıyamete kadar bırakanın arkasından sevap gönderen bir hayırlı müessesedir. Bu camimiz için de bugün burada temel atma törenindeyiz. Bu camimiz açıldıktan sonra burada yapılan ibadetlerden, buraya emek verilenlere sevap yazılacak. Buradan birçok vatandaşımız istifade edecek" ifadelerini kullandı.

Cami işinin gönül işi olduğunu ifade eden Seka Hastane Camii Yaptırma ve Hizmet Derneği Başkanı Mehmet Selim Budak ise "İzmit Seka Devlet Hastanesi, Ford Otosan Ortaokulu, çok sayıda esnaf ve vatandaşımızın ikamet ettiği semtte, insanların kolayca ulaşabileceği, cenazesi ve cemiyeti olduğunda araç park sorunu olmayan bir yer olarak inşa edilecek" şeklinde konuştu. - KOCAELİ