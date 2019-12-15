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İzmit Seyahat Kartları Ofisi yeni yerine taşınıyor

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Seyahat Kartları Ofisi, Mimar Sinan Üstgeçidi'ne taşınacak.

15.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:16İzmit Seyahat Kartları Ofisi yeni yerine taşınıyor
KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi'nin Seyahat Kartları Ofisi, Mimar Sinan Üstgeçidi'ne taşınacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından vatandaşlara sunulan hizmetlerin kapsamı genişleyerek devam ediyor. Bu kapsamda Fuar içerisinde bulunan Seyahat Kartları Merkez Ofisi, Mimar Sinan Üstgeçidi sahil tarafına taşınacak. Artan Kent Kart taleplerine hızla çözüm bulma amacıyla alınan karar ile ofis yeni yerinde hizmete başlayacak. Seyahat Kartları Merkez Ofisi'nde indirimli ve ücretsiz seyahat kartlarının basım ve vize işlemleri yapılacak. Seyahat kartları ofisi yeni yerine taşındığında personel sayısı artacak. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

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