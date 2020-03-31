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İzmit'te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak

İzmit Belediyesi tarafından 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak.

31.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:39
İzmit'te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak
İzmit Belediyesi tarafından 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kent esnafı ve Aile Hekimlerinin ardından korona virüs karşısında oldukça zor günler geçiren ve adeta iş yapamaz hale gelen pazarcı esnafı için de ekonomik destek paketini yürürlüğü koydu. Bu kapsamda İzmit Belediyesi 3 ay boyunca belediyeye İzmit'teki pazarlarda tezgah açan pazarcılardan, pazar yeri kirası almayacak. Korona virüsle mücadele kapsamında virüsün yayılmaması adına birçok uygulamaya ve çalışmaya imza atan Başkan Hürriyet, ekonomik anlamda da esnafın yanında olmaya devam edeceğini belirtti. - KOCAELİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, Hürriyet, İzmit, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››İzmit'te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak - Ekonomi

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