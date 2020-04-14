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İzmit'te 3 katlı bina karantinaya alındı

İZMİT'te koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin yaşadığı 3 katlı bina, tedbir amacıyla karantinaya alındı.

14.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:11
İzmit'te 3 katlı bina karantinaya alındı
İZMİT'te koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin yaşadığı 3 katlı bina, tedbir amacıyla karantinaya alındı.

İzmit Cedit Mahallesi Alp Sokak'ta yaşayan bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İzmit İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hastanın evinin bulunduğu 3 katlı binanın karantinaya alınmasına karar verdi.  Binanın giriş kapısına, İzmit Kaymakamlığı tarafından, "Bu bina 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince izolasyona alınmıştır" yazısı asıldı.


- İzmitkocaeli

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmit, Güncel
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