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İzmit'te 4 balıkçı barınağı küle döndü

İZMİT sahilindeki 4 balıkçı barınağı yandı, 2 tekne ise hasar gördü.

25.02.2020 03:23 | Son Güncelleme: 25.02.2020 03:24İzmit'te 4 balıkçı barınağı küle döndü
İZMİT sahilindeki 4 balıkçı barınağı yandı, 2 tekne ise hasar gördü.

Saat 01.30 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerindeki balıkçı barınaklarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek barınakları saran alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yapılan incelemede 4 balıkçı barınağı kullanılamaz hale geldi, 2 tekne ise hasar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- İzmitkocaeli

Kemalpaşa Mahallesi, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA

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