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İzmit'te asfalt yama ihalesi yapıldı

İzmit Belediyesinde tarafından gerçekleştirilen ilçe genelindeki asfalt yama ihalesinde 9 firma teklif verdi.

18.07.2019 16:15 İzmit
İzmit Belediyesinde tarafından gerçekleştirilen ilçe genelindeki asfalt yama ihalesinde 9 firma teklif verdi.

İzmit Belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisinde yapılacak asfalt yama yapım işi için ihale yapıldı. Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen ve belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan ihaleye 9 firma teklif verdi. İzmit ilçe sınırları içerisinde asfalt yapım işi ihalesi İzmit Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirildi. Muhammen bedelin 4 milyon 832 bin 513 TL olan ihalede 9 firma tekliflerini sunarken, 1 firma da ihaleden çekildiğini açıkladı. İhalede tekliflerini sunan firmalardan gelen en yüksek teklif 4 milyon 410 bin TL olurken, en düşük teklif ise 3 milyon 328 bin TL oldu.

İhalenin sonucu ilerleyen günlerde belediye yetkilerinin incelemesinden sonra açıklanacağı bildirildi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
İzmit Belediyesi, İzmit, Ekonomi

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