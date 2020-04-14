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İzmit?te bir bina izolasyona alındı

İZMİT'te koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin yaşadığı 3 katlı bina, tedbir amacıyla izolasyona alındı.

14.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:58
İzmit?te bir bina izolasyona alındı

İZMİT'te koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin yaşadığı 3 katlı bina, tedbir amacıyla izolasyona alındı. İzmit Cedit Mahallesi Alp Sokak üzerindeki bir binada yaşayan bir kişi, koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İzmit İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile 3 katlı bina izolasyona alındı. Binanın giriş kapısına İzmit Kaymakamlığı tarafından, 'Bu bina 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 27. ve 72. Maddeleri gereğince izolasyona alınmıştır' yazısı asıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: İzmit, Güncel
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