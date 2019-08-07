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İzmit'te çocuklar bayrama hazırlanıyor

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının saçlarını ücretsiz olarak keserek bayrama hazırladı.

07.08.2019 16:15 İzmit'te çocuklar bayrama hazırlanıyor
KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının saçlarını ücretsiz olarak keserek bayrama hazırladı.

Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı öncesinde İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 41 Kart sahibi maddi imkanı olmayan ailelerinin 0-18 yaş aralığında ki çocuklarının saç kesimi ve tıraşı yapıldı. Belsa B Blokta gerçekleşen kesimlerde çocuklar kuaför koltuğuna büyük heyecanla oturdu. Kocaeli Kuaförler Odası Başkanı Yavuz Doğar, oda üyeleri Oktay Enç, Nurgül Kaya, Mehmet Akkuş, Ercan Urcan, Yavuz Doğar ve Yasemin Uznuner tarafından yapılan saç kesimi ve tıraş işlemleri sırasında keyifli anlar yaşandı.

Hayallerindeki modelleri de tarif ettikleri işlemlerle çocuklar bayrama hazırlandı. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama kapsamında çocukların gülümsemesi her şeye bedel denilerek, herkese iyi bayramlar dilekleri iletildi. - KOCAELİ

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

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