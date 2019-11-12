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İzmit'te çöp konteynırları temizleniyor

İzmit Belediyesi ilçe sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 9 bin çöp konteyneri belirli aralıklarla temizleniyor.

12.11.2019 11:49 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:54İzmit'te çöp konteynırları temizleniyor
Belediyesi ilçe sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 9 bin çöp konteyneri belirli aralıklarla temizleniyor.

İzmit Belediyesi'nin şehir genelinde yürüttüğü temizlik çalışmaları her alanda devam ediyor. Bir yandan rutin temizlik çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, diğer yandan mahallerdeki çöp konteynırlarını yıkayarak daha temiz daha güvenli hale getiriyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından İzmit sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 9 bin çöp konteyneri belirli aralıklarla temizleniyor. Günlük ortalama 100 konteynerin yıkandığı çalışmada konteynerler ya bulunduğu yerlerde yıkama araçları ile dezenfekte edilerek yada şantiye atölyesinde yıkanarak tekrar kullanıma sunuluyor. Çöp konteynerlerinin iç temizliğinin yanı sıra temizlik işleri personeli tarafından vatandaşların fiziki temasta bulunduğu tüm gövde ve kapak kolları da deterjan ile yıkanıyor.

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan çöp konteynerlerini itina ile kullanmalarını, konteynerlere gelen zararın maddi kayıp olarak tüm kamuya mal olduğunu bu nedenle de yanıcı, ağır hacimli atıklar, boya ve konteynerlere zarar verecek her türlü materyalden uzak durmaları konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

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