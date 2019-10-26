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İzmit'te 'cumhuriyet' koşusu

İzmit'te düzenlenen 'Cumhuriyet Koşusu' na binlerce kişi katılarak 4 kilometrelik parkurda koştu.

26.10.2019 11:39
İzmit'te düzenlenen 'Cumhuriyet Koşusu' na binlerce kişi katılarak 4 kilometrelik parkurda koştu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Cumhuriyet Koşusunun 7'ncisi Sekapark'ta düzenlendi. Kadınlar ve erkekler olmak üzere 2 kategoride 4 kilometrelik parkurda düzenlenen koşuya binlerce kişi katıldı. Koşuya, Etiyopya, Fas, Kenya, Bulgaristan gibi ülkelerden de sporcular katıldı. 7'den 70'e herkesin katıldığı koşu, renkli görüntülere sahne oldu. Koşunun sonunda katılan tüm sporculara hatıra madalya verildi.
İzmit'te 'cumhuriyet' koşusu

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA


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