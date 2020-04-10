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İzmit'te dezenfekte işlemleri aralıksız sürüyor

Korona virüs ile mücadeleyi sahada özveriyle sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri, kentin her noktasında tamamladığı dezenfekte çalışmasının ardından ikinci tura başlıyor.

10.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:29
İzmit'te dezenfekte işlemleri aralıksız sürüyor
Korona virüs ile mücadeleyi sahada özveriyle sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri, kentin her noktasında tamamladığı dezenfekte çalışmasının ardından ikinci tura başlıyor.

İzmit Belediyesi, tüm dünyayı sarsan korona virüsün kentte oluşturduğu riski minimuma indirmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle toplumsal alanlarda yoğun mesai harcayan temizlik ekipleri tüm mahallelerde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarını tamamladı. İlk etap çalışmalarını tamamlayan ekipler, ikinci kez tüm kentte dezenfenkte işlemlerine yeniden başlıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmit Belediyesi, Güncel
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