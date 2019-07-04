İzmit'te duvarı çöken bina yetkililerine ceza kesildi

KOCAELİ (İHA) – İzmit'te önceki hafta aşırı yağışlar sonrasında istinat duvarının önündeki binaların üstüne devrildiği binayı yapan müteahhitte ceza kesildi. Para cezası verilen müteahhit, belediyenin yaptığı duvarın maliyetinin yüzde 20 fazlasını ödeyecek.



İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı yapıldı. Belediye Başkan Yarımcısı Nurettin Bulut'un başkanlığında toplanan encümende 30 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan encümen toplantısında önemli kararlar alındı. Toplantıda Bekirdere Mahallesi M. Çağlar Sokak'ta meydana gelen duvar çökmesinden dolayı boşaltılan binanın müteahhidine, denetçi firmasına ve şantiye şefine ayrı ayrı olmak üzere 4 bin 648 lira para cezası kesilirken, halen belediye tarafından yapılmakta olan duvarın bedelinin yüzde 20 fazlasıyla ilgili müttehitten alınması kararlaştırıldı.



Toplantının devamında Veliahmet ve Erenler Mahallelerinde insan ve çevre sağlığını tehdit eden eski yapıların yıkılmasına, Yenişehir Mahallesi Derya Sokak'taki kaçak yapı için mülk sahibine 4 bin 16 lira, Alikahya Atatürk Mahallesi'ndeki ilave kat inşaatına 5 bin 648 lira para cezası kesilmesine, Ömerağa Mahallesi'nde proje dışı yapılan imalatın da yıkılmasına karar verildi.



Belediye Encümeni'nde ayrıca Alikahya Merkez, Yenimahalle'de daha önceden yapılan kaçak yapılar için kesilen para cezası ve yıkım kararları İmar Barışı'ndan yararlandıkları için iptal edilirken, Doğu Kışla'daki Perşembe ve Cumartesi pazarları ile Yenidoğan, Kuruçeşme, Yahya Kaptan semt pazarlarında pazar yerlerinin devriyle ilgili talepler de kabul edildi.



Öte yandan İzmit Belediyesi'nde yeni atamalar yapıldı. Halen Etüt İmar Birim Sorumlusu olan şehir plancısı Cem Güler Başkan Yardımcısı, Sercan Al Basın Yayın ve Kültür'den sorumlu koordinatör, Hakan Özkum teknik işlerden sorumlu koordinatör oldu. İzmit Belediyesi'nde daha önceden Dilek Yalçın ve Nurettin Bulut başkan yardımcılıkları görevine getirilmişti. Cem Güler'in de göreve getirilmesiyle İzmit Belediyesi'ndeki başkan yardımcısı sayısı 3 oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA