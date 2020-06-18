İzmit'te ekili alanları dolu ve sağanak vurdu

İzmit'te ekili alanları dolu ve sağanak vurduİZMİT'te sağanakla birlikte etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerine zarar verdi.

18.06.2020 20:35 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:42
İzmit'te ekili alanları dolu ve sağanak vurdu
İZMİT'te sağanakla birlikte etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerine zarar verdi. Çiftçiler yaklaşık 50 dönüm ekili alanın zarar gördüğünü belirtti. İzmit'te dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık yarım saat boyunca fındık büyüklüğünde yağan dolu, İzmit kent merkezine bağlı Kozluca ve Balören mahallelerinde ekili alanlara zarar verdi. Yaklaşık 50 dönümlük mısır ve arpa arazilerinin neredeyse tamamının zarar gördüğünü söyleyen çiftçiler, zararlarının karşılanması için yetkililerden yardım istedi. Balören Mahallesi'nde arpa ekili arazisinin zarar gördüğünü belirten İbrahim Dayanıklı, 'Dün akşam saatlerinde dolu yağışı başladı. Fındık büyüklüğündeydi, arazilerin büyük bir bölümüne hasar verdi. Allah'tan gelen her şeye razıyız.' dedi. Ekili olan mısır tarlasının büyük zarar gördüğünü ifade eden Mehmet Demir ise, ?Yağış dün saat 17.00 gibi başladı ve yarım saat sürdü. Yaklaşık olarak yarım saat boyunca kesintisiz yağmaya devam etti. Allah'tan gelene amenna diyoruz. Zararımız karşılanacak mı bilemiyoruz. Arazilerimizin zararının incelenmesini bekliyoruz. Köyün neredeyse tamamında hasar var. Ortalama olarak 50 dönüme yakın ekili alan vardı, bunların tamamı zarar gördü.? diye konuştu. İzmit’te ekili alanları dolu ve sağanak vurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Dolu Yağışı, İzmit, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Haber
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Son Dakika: LGS ve YKS’nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane’de vatandaşı korku sardı Haber
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Son Dakika: Türkiye’de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti Haber
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti
Avrupa’dan İsrail’e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Haber
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Haberler››Güncel››İzmit'te ekili alanları dolu ve sağanak vurdu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:03: Türkiye, Irak'tan PKK terörüyle mücadelede iş birliği bekliyor - Haber 21:03: Kayseri'deki terör operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı serbest bırakıldı - Haber 21:00: Şelale Deresi görenleri mest ediyor - Haber 20:59: Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 882'ye yükseldi - Haber 20:59: Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kızın ifadesi alındı - Haber 20:39: Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti - Haber 20:36: Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi - Haber 19:37: Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti - Haberler 18:02: Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek - Ekonomi 16:49: Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti - Haber