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İzmit'te elektronik atıklar ekonomiye kazandırılıyor

İzmit Belediyesi tarafından son bir ayda toplanan 2 ton ağırlığındaki elektronik atık ekonomiye kazandırıldı.

25.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:30
İzmit'te elektronik atıklar ekonomiye kazandırılıyor
İzmit Belediyesi tarafından son bir ayda toplanan 2 ton ağırlığındaki elektronik atık ekonomiye kazandırıldı.

İzmit Belediyesi korona virüse karşı yaptığı çalışmalarının yanı sıra, temiz çevre için atık toplama çalışmalarını sürdürüyor. Yüzlerce kilo atık pil ve bitkisel yağ toplayan ekipler, son iki ayda 2 ton elektronik atık topladı. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, evlerden bitkisel atık yağ, atık pil ve elektronik atıkları toplayarak geçtiğimiz hafta yaklaşık 170 litrelik bitkisel yağ, 850 kilogram elektronik atık ve 110 kilogram ağırlığında pil topladı.

Bu tür atıkların doğaya bırakıldığı takdirde su ve toprak kirliliğine yol açtığını belirten yetkililer, atıkların ayrı ayrı toplanması sayesinde ekonomik kazanca dönüştüğünü ifade etti. Yetkililer, son bir ayda 2 ton elektronik atık, 300 kilogram atık pil ve 600 litre bitkisel atık yağ topladıklarını belirtti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmit Belediyesi, bitkisel yağ, Yaşam

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