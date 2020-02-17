Haberler » Güncel » İzmit'te fuhuş operasyonu - Haber

İzmit'te fuhuş operasyonu

İZMİT'te, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, fuhşa aracılık eden F.K. gözaltına alınırken, Özbekistan uyruklu 3 kadın, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

17.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:58İzmit'te fuhuş operasyonu

İZMİT'te, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, fuhşa aracılık eden F.K. gözaltına alınırken, uyruklu 3 kadın, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş şube Müdürlüğü ekipleri, dün 'te bulunan bir eve baskın düzenledi. Fuhşa aracılık ettiği belirlenen F.K., gözaltına alındı. Fuhuş yaptırılan Özbekistan uyruklu S.D., G.B. ve F.M. ise sınır dışı işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. F.K. bugün emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Özbekistan, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:06  YKS 2020 başvurusu son tarih - Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020
16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
17.02.2020 17:37:04