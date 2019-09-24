Haberler » Güncel » Haber

İzmit'te fuhuş yapılan eve baskın

24.09.2019 16:11İzmit'te fuhuş yapılan eve baskın


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:08 Fransa'dan ABD-İran gerilimi açıklaması
19:08 İkinci kattan düşen bebeği komşuları kurtardı
19:08 Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı
19:06 Almanya'da organize suç raporu
19:06 Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla bir araya geldi
19:04 Prof. dr. özden büyük depremin öncüsü değil
19:04 Yangın söndürme tatbikatında çıkan duman öğrencileri etkiledi