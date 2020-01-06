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İzmit'te haftalık encümen toplantısı gerçekleştirildi

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında gerçekleştirildi.

06.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:59 İzmit'te haftalık encümen toplantısı gerçekleştirildi
KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında makam toplantı salonunda gerçekleştirildi. Belediye sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan toplantıda Emlak İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğüne ait toplam 8 madde görüşülerek karara bağlandı. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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