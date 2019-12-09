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İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İzmit'te meydana gelen kazada halk otobüsü ile tanker çarpıştı. Kaza sonucu halk otobüsü devrildi. Yaklaşık 20 yaralı var.

09.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:24

Kocaeli'nin ilçesi otogar sapağında özel halk otobüsü ile tankerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 20'ye yakın kişi yaralandı.

OTOBÜS TERMİNALDEN ÇIKTIĞI ESNADA ÇARPIŞTILAR

Kaza 12.00 sıralarında İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali çıkışında tanker ile çarpışan özel halk otobüsü yan yattı. Yan yatan otobüs içerisinde bulunan yolculardan ilk belirlemelere göre 20'ye yakın kişi yaralandı. İtfaiye ve çevredekilerin yardımıyla otobüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk ediliyor.

İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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