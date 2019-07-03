İzmit'te ihtiyaç sahiplerine düğün salonları ücretsiz olacak

Temmuz ayı meclis toplantısına başkanlık eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, emeklilikte yaşa takılanların çocukları, asgari ücret ile çalışanlara ve işsiz gençlere düğün salonlarının ücretsiz tahsis edilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.



İzmit Belediyesi Temmuz dönemi meclis toplantısı Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında toplandı. Mecliste 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Başkan Hürriyet meclis gündem maddelerine geçilmeden önce önemli gün ve haftalarla ilgili görüşlerini dile getirdi. İlk olarak Sivas katliamına değinen Başkan Hürriyet, "Bundan tam 26 sene önce bugün Sivas'ta ülke tarihine kara bir leke olarak geçen bir katliam yaşandı. Tüm Türkiye'nin gözleri önünde 35 vatandaşımız diri diri yakılarak hayatını kaybetti. İnsanlığı, kardeşliği birlik ve beraberliği istemeyen, kendi menfaatleri için insanları birbirine kırdırarak ülkemizi güçsüz kılmak isteyen karanlık güçleri ve maşaları sadece ülkemize değil, insanlık tarihine kara leke sürmüştür. Madımak otelinde 26 yıl önce hayatını kaybeden insanlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, katliamı gerçekleştirenleri ve destekleyenleri bir kez daha lanetliyorum" dedi.



Açıklamalarına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili devam edem Başkan Hürriyet, "15 Temmuz'da anayasal düzeni yılmak, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmak amacıyla FETÖ tarafından düzenlenen hain darbe teşebbüsü aziz milletimizin kararlı duruşu ve demokratik iradesine sahip çıkması sayesinde bertaraf edilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler ve sağlıklar diliyorum" diye konuştu.



Emeklilikte yaşa takılanların çocukları, asgari ücret ile çalışanlara ve işsiz gençlere düğün salonlarının ücretsiz tahsis edilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü'nün yazısı detaylı görüşülmek üzere ilgili komisyona gönderildi. Konuyla alakalı bilgi veren Hürriyet, "Vatandaşlara kolaylık sağlamak için bir çalışma olacak. Engellilerle birlikte bu kolaylıktan emeklilikte yaşa takılanların çocukları, asgari ücret ile çalışanlara ve işsiz gençler de yararlansın istiyoruz. Yapıcı eleştirinin her zaman başımızın üstünde yeri vardır" şeklinde konuştu.



Son olarak mecliste tartışılan Cedit Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesine değinen Başkan Hürriyet, "Hizmetin partisi siyaseti olmaz. Cedit'te neler yapılması gerektiğini oturup konuşmamız gerekir. Proje hem mahallemiz için hem de İzmit için saatli bir bomba. 16 katlı beton binalar yapılacak. Yeşil alanlar, sosyal donatıları az. Belediye bir şey almıyor ama çok şey veriyor. Cami, okul, gibi alanları biz yapacağız. 8 milyonu hak sahiplerine olmak üzere 12 milyona yakın bir meblağ belediyemiz kasasından çıkması gerekir. Bu proje için İzmit adına üzülüyorum. Vatandaşı mağdur etmemek adına sorunu çözmek istiyoruz. Vatandaş projeden memnun ve mutlu değil. Devlette devamlılık esastır. Eski başkanın imzaladığı bir projeyi devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.



Bir sonraki meclisin 6 Ağustos Salı saat 15.00 de yapılması kararlaştırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA