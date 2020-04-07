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İzmit'te ilk yardım kolilerini Başkan Hürriyet dağıttı

İzmit Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan gıda kolilerini, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dağıtmaya başladı.

07.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:57
İzmit'te ilk yardım kolilerini Başkan Hürriyet dağıttı

İzmit Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan gıda kolilerini, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dağıtmaya başladı.


Korono virüs sebebi ile vatandaşların yaşadığı ekonomik problemleri hafifletmek amacıyla İzmit Belediyesi başlattığı kampanyayla ihtiyaç sahiplerine gıda kolilerini ulaştırmaya başladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri kendilerine ulaşan ihtiyaç sahiplerinin ikametlerine giderek ilk gıda kolilerini teslim etmeye başladı.


Belediyeye ulaşarak ihtiyaç taleplerini ileten vatandaşlarla bizzat görüşen Başkan Hürriyet, yardım kolilerini de kendi elleriyle teslim etti. Vatandaşlar, yaşadıkları diğer sorunları da Başkan Hürriyet'e iletti. İhtiyaç sahiplerinin yönelttiği talepleri tek tek cevaplayan Başkan Hürriyet, belediyenin sorumluluk alanı dışındaki talepler için de gerekli yönlendirmeleri yaptı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, Hürriyet, İzmit, Yaşam
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