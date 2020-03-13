İzmit'te kolonyacılara denetim
Koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasıyla birlikte İzmit Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri İzmit genelinde kolonya satışı yapan yerlerde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.
13.03.2020 15:23 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:23
Koronavirüsün Türkiye 'de ortaya çıkmasıyla birlikte İzmit Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri İzmit genelinde kolonya satışı yapan yerlerde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.
Koronavirüsün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ortaya çıkmasıyla birlikte kolonya, dezenfekte ve sağlık ürünlerinde talep patlaması yaşandı. Bunun üzerine bazı firmaların fahiş fiyat uygulamaya başlaması üzerine denetimler arttırıldı. Bu kapsamda Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ve İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İzmit genelinde kolonyacılara fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi. 6502 Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında yapılan incelemeler ve denetimler sonucunda ürünlerin alış faturaları ve satış faturaları incelendi. Yapılan detaylı ve kapsamlı incelemeler sonucunda İzmit'te fahiş fiyata kolonya satan bir işletmeye rastlanmadı. - KOCAELİ
Koronavirüsün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ortaya çıkmasıyla birlikte kolonya, dezenfekte ve sağlık ürünlerinde talep patlaması yaşandı. Bunun üzerine bazı firmaların fahiş fiyat uygulamaya başlaması üzerine denetimler arttırıldı. Bu kapsamda Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ve İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İzmit genelinde kolonyacılara fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi. 6502 Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında yapılan incelemeler ve denetimler sonucunda ürünlerin alış faturaları ve satış faturaları incelendi. Yapılan detaylı ve kapsamlı incelemeler sonucunda İzmit'te fahiş fiyata kolonya satan bir işletmeye rastlanmadı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Etiketler : İzmit Belediyesi, Türkiye, İzmit, Güncel
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