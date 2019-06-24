24.06.2019 11:27
Haberler » Güncel » Haber

İzmit'te konteynırlar yıkanıyor

İzmit

İzmit'teki çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte ediliyor.

İzmit 'teki çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte şehrin dört bir yanında bulunan çöp konteynırları gece gündüz demeden önce tazyikli suyla yıkanıyor ardından da ilaçlanıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, şehir merkezindeki 2000 litrelik yeraltı çöp konteynırlarının gece geç saatlerde yıkandığını belirterek, "Şehir merkezinde gündüzleri araç ve trafik yoğunluğu fazla olduğundan yıkama işini geceleri yapıyoruz. Mahallelerdeki konteynırları da belirli bir program çerçevesinde özel aracımızla yerinde gerçekleştiriyoruz" dediler. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
İzmit , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
13:16 Pazaryeri'nde trafik kazası: 1 yaralı
13:16 Rejimi ve destekçileri son 2 ayda İdlib'de 487 sivili öldürdü
13:16 İmamoğlu'nun makamına astığı Atatürk tablosu geri gelecek
13:15 YSK Başkanı Güven: İmamoğlu yüzde 54,21, Yıldırım yüzde 44,99 oy aldı
13:15 DHA DIŞ- Bulgaristan'daki Kiraz Festivali renkli görüntülere sahne oldu
13:15 Gezi Parkı eylemleri davası başladı; Osman Kavala savunmasını yaptı
13:15 Koruma altındaki çocuklar Zerzevan'ı gezdi