Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

İzmit'te köylü pazarına sosyal mesafe düzenlemesi

Korona virüsle mücadele kapsamında pazarları denetim altında tutan İzmit Belediyesi zabıtası, Karabaş Mahallesi'nde kurulan köylü pazarında da sosyal mesafe uygulamasına gitti.

15.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:18
İzmit'te köylü pazarına sosyal mesafe düzenlemesi
Korona virüsle mücadele kapsamında pazarları denetim altında tutan İzmit Belediyesi zabıtası, Karabaş Mahallesi'nde kurulan köylü pazarında da sosyal mesafe uygulamasına gitti.

Tüm dünyada salgına dönüşen korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, bu kapsamda İzmit'te kurulan köylü pazarları için de sosyal mesafe tedbirlerini uygulamaya aldı. İzmit Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi Gümüş Sokak'ta pazartesi ve perşembe günleri kurulan, İzmit ve çevre ilçelerin köylerinden gelen vatandaşların ürünlerini serdiği pazarda, İzmit Zabıtası tezgah yerleşim planını yeniledi. Yeni plana göre tezgahlar arası mesafe 3 metre olacak şekilde ayarlandı.

Yeni plana göre esnafın bir kısmı pazartesi, diğer kısmı ise perşembe günü pazarda tezgah açacak. Pazar giriş ve çıkışlarında ihtiyaca göre zabıta tarafından vatandaşa maske ve eldiven de dağıtılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
RTÜK, Fatih Portakal’ın yorumlarından dolayı FOX TV’ye ceza verdi Haberler
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi
Tahribattan sonra Salda Gölü’nün içler acısı hali havadan görüntülendi Haberler
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Haberler
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı
Galatasaray’da 2 ayrılık! Fatih Terim takımda görmek istemiyor Haberler
Galatasaray'da 2 ayrılık! Fatih Terim takımda görmek istemiyor
Haberler ›› Güncel ››İzmit'te köylü pazarına sosyal mesafe düzenlemesi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:50: Meksika'daki uyuşturucu kartellerden halka 'koronavirüs' yardımı - Haber 17:48: İsviçre'den DSÖ'ye tam destek: "DSÖ, bu pandeminin kilit uluslararası organizasyonudur" - Haber 17:46: Koronavirüsü yenen genç çift alkışlarla taburcu edildi - Haber 17:46: BM: Arap dünyasında 74 milyondan fazla insan, el yıkama imkanından dahi yoksun - Haber 17:46: Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir cadde karantinaya alındı - Haber 17:32: Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu - Haber 17:25: Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi - Ekonomi 17:18: Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor - Spor 17:08: Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti - Haber 13:29: Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak - Ekonomi