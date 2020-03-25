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İzmit'te Mart ayında 600 ton atık toplandı

İzmit Belediyesi'nin geri dönüşüme kazandırılmak amacıyla topladığı ambalaj atığı miktarı Mart ayı itibari ile aylık 600 tona ulaştı.

25.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:35
İzmit'te Mart ayında 600 ton atık toplandı
İzmit Belediyesi'nin geri dönüşüme kazandırılmak amacıyla topladığı ambalaj atığı miktarı Mart ayı itibari ile aylık 600 tona ulaştı.

Çevre ve insan sağlığı konusunda tedbiri elden bırakmayan İzmit Belediyesi, korona virüsü ile tüm gücüyle savaşmayı sürdürürken diğer hizmetlerine de aksatmadan devam ediyor. İzmit Belediyesi'nin, çevreyi ve doğayı korumanın yanı sıra ülke ekonomisine de önemli getirisi bulunan geri dönüşüme kazandırılacak ambalaj atıklarının toplama işlemi kent genelinde aralıksız sürüyor. Mart ayı itibari ile İzmit Belediyesi tarafından geri dönüşüme kazandırılmak için toplanan ambalaj atıklarının miktarı aylık 600 tona ulaştı.

Birçok ülkede hayatı durma noktasına getiren korona virüsüne karşı kentin dört bir yanında tüm ekipleriyle adeta teyakkuza geçen İzmit Belediyesi'nin diğer hizmetlerini de askıya almadan sürdürmeye devam etmesi vatandaşları memnun etti. 20 personelin görev aldığı ve 7 aracın kullanıldığı ambalaj atıklarının toplanması işleminin yine akşam saatlerinde kent genelinde sürdürüleceği açıklandı. Ambalaj atıklarının toplanması işlemi sırasında yapılan temizlik çalışmalarına korona virüs ile savaş için ek olarak dezenfekte işlemi de yapılmaya başlandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : İzmit Belediyesi, Güncel

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