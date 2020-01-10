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İzmit'te masaj salonuna fuhuş baskını

İzmit'te masaj salonuna fuhuş baskınıİZMİT'te internet üzerinden reklam yaparak masaj salonunda fuhuş yaptırdığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

10.01.2020 14:35 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:37
'te masaj salonuna fuhuş baskını
İZMİT'te internet üzerinden reklam yaparak masaj salonunda fuhuş yaptırdığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
İzmit'te, internet üzerinden reklam verilerek fuhuş yapıldığı iddia edilen masaj salonu polis tarafından takibe alındı. Salona müşteri olarak giden çok sayıda kişinin ifadesini alan ekipler, takibin tamamlanmasının ardından operasyon düzenledi. Operasyonda C.Ö., A.A. ve Ç.A. 'Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek' suçundan gözaltına alındı. Fuhuş yaptığı tespit edilen 2 kadın emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 2'si kadın 3 kişi bugün adliyeye sevk edildi.
İzmit'te masaj salonuna fuhuş baskını

Polis, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA


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